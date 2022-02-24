Смаилов представил Токаеву антикризисный план развития экономики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова. Как сообщает Акорда, глава правительства доложил о текущей социально-экономической ситуации в стране и принимаемых совместно с Национальным банком мерах по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий.

«Глава государства был ознакомлен с основными моментами антикризисного плана развития экономики в свете последних событий на международной арене», - сообщает Акорда, но без каких-либо подробностей.

Также Смаилов рассказал о работе по возмещению ущерба, нанесенного МСБ в результате январских событий, и восстановлению пострадавших гособъектов, о снижении тарифов на субъекты естественных монополий, владеющих железнодорожными подъездными путями, развитии обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, а также доложил о совершенствовании систем субсидирования сельхозтоваропроизводителей и таможенного администрирования.

Кроме того, премьер-министр отчитался о реализации Комплексного плана развития Мангистауской области и подготовке к уточнению республиканского бюджета на 2022 год.