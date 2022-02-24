В разных частях Украины идут тяжелые бои

В разных частях Украины сейчас идут тяжелые бои, Харьков подвергся бомбардировке, в Киеве объявлена воздушная угроза.

В частности, как сообщает Русская служба ВВС, по данным украинского генерального штаба вооруженных сил, ведутся бои за Гостомельский аэродром под Киевом, сражения идут за города Геническ, Скадовск и Чаплинка, за поселок Счастье и станицу Луганскую. Счастье все еще контролируется украинскими военными.

Украинское информационное агентство «УНИАН» сообщает, что Харьков подвергся бомбардировке, люди укрылись в метро, которое, как и в Киеве, используется в качестве бомбоубежища. Через некоторое время ситуация стабилизировалась, но мэр города Игорь Терехов просит оставаться всех в убежищах.

В Киеве объявлена воздушная угроза, четыре станции метрополитена открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием. В городе перекрыт мост Патона.

Также «УНИАН» сообщает, что идет ракетный обстрел аэродрома в селе Корнич Коломыйского района. В результате разрушения зданий пострадали минимум пять человек, среди них двое гражданских. Кроме этого, сообщается, что российские корабли атаковали остров Змеиный в Черном море, обстрелян город Мариуполь: пострадали жилые дома, снаряды выбивали стекла, перебили газопроводы, некоторые попали прямо в квартиры. Количество пострадавших уточняется

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявляют, что продолжаются бои по всей линии соприкосновения.

Между тем официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные вывели из строя 74 военных объекта Украины, в том числе 11 аэродромов вооруженных сил Украины, 3 командных пункта и 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1». Помимо наземных объектов, сбиты боевой вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2», использовавшиеся украинскими военными.