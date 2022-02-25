«Сбербанк Казахстан» и все его системы работают в штатном режиме, заверили в банке

«Сбербанк Казахстан» заявил , что все его системы работают в штатном режиме, принятые западными странами в отношении российского «Сбербанка» ограничения никак не повлияют на сохранность и доступность средств казахстанцев.

«”Сбербанк Казахстан” и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов», - говорится в заявлении банка.

Здесь заверили, что операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильных приложениях, оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам проводятся и будут доступны в полном объеме. Также без ограничений проводится обмен валюты.

«”Сбербанк” обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», - отметили в банке.

Напомним, что США вводят блокирующие санкции против нескольких российских банков, в том числе ВТБ и «Сбербанка», который хранит треть всех финансовых активов России. Операции с акциями и долговыми обязательствами этих банков должны быть завершены к 25 мая. Санкции коснутся и казахстанских представительств этих банков.

Между тем «Банк ВТБ Казахстан» никак не прокомментировал ситуацию.