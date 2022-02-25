Антикризисный фонд под эгидой ЕАЭС предлагает создать Кыргызстан

Премьер-министр Кыргызской Республики Акылбек Жапаров считает, что странам Евразийского экономического союза необходимо создать антикризисный фонд. Такое мнение он высказал в пятницу в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

«Нарастает серьезное расхождение в развитии государств-членов союза. Такое положение дел будет приводить к увеличению разрыва в уровне развития и доходов населения государств-членов ЕАЭС. Нам под силу остановить эту тенденцию путем создания предпосылок для конвергенции экономик государств-членов по уровню развития и доходам населения», - сказал Жапаров.

Он отметил, что внешние шоки и макроэкономическое давление испытывают практически все государства. Однако алгоритма по сдерживанию этого давления в системе союза нет. В то же время члены ЕАЭС имеют опыт, когда «внешнее давление на одно из государств союза приводят к каскадному воздействию на весь ЕЭС». Вместе с тем геополитическая турбулентность ведет к нарастанию напряженности и давления на экономики стран ЕАЭС.

«В этих условиях, имея тесные экономические связи, мы должны сплотиться и совместными усилиями противостоять этим вызовам. Нам необходимо подумать над созданием под эгидой союза Евразийского антикризисного фонда, нацеленного на достижение целей развития с гибкими и льготными инструментами финансирования выше обозначенных программ развития», - предложил премьер-министр Кыргызстана.