Это результат системных проблем в спорте
Абаев назвал провалом выступление сборной Казахстана на Олимпиаде в Пекине
ФОТО AFP

Тамара Вааль, Vласть

Системные проблемы в отечественном спорте привели к фактическому провалу казахстанских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине, заявил в пятницу в ходе совещания в Щучинске министр культуры и спорта Даурен Абаев.

«Поводов для радости немного. Фактически речь идет о провале, в общественном мнении господствует именно такая интерпретация», - заявил глав Минкультуры и спорта.

Как подчеркнул Абаев, неудовлетворительные результаты на Олимпиадах – это вопрос не только системы подготовки олимпийских команд. Это так же результат наличия системных проблем в казахстанском спорте.

Напомним, на участие Казахстана в Зимних Олимпийских играх в Пекине национальный олимпийский комитет потратил 248 млн тенге. Но сборная Казахстана не завоевала ни одной медали.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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