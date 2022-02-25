Абаев назвал провалом выступление сборной Казахстана на Олимпиаде в Пекине

Системные проблемы в отечественном спорте привели к фактическому провалу казахстанских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине, заявил в пятницу в ходе совещания в Щучинске министр культуры и спорта Даурен Абаев.

«Поводов для радости немного. Фактически речь идет о провале, в общественном мнении господствует именно такая интерпретация», - заявил глав Минкультуры и спорта.

Как подчеркнул Абаев, неудовлетворительные результаты на Олимпиадах – это вопрос не только системы подготовки олимпийских команд. Это так же результат наличия системных проблем в казахстанском спорте.

Напомним, на участие Казахстана в Зимних Олимпийских играх в Пекине национальный олимпийский комитет потратил 248 млн тенге. Но сборная Казахстана не завоевала ни одной медали.