В Алматы проходит митинг за чистый воздух

В Алматы перед зданием Академии наук проходит митинг за чистый воздух, собравшиеся требуют срочного улучшения экологической обстановки. На акцию пришли более двухсот человек.

Митинг начался с минуты молчания по погибшим во время январских событий в Казахстане, передали корреспонденты Vласти.

На акции организован открытый микрофон, выступают как жители города, так и экологи, исследователи и ученые. Равкат Мухтаров, один из инициаторов митинга, считает, что отсутсвие акима города Алматы Ерболата Досаева на митинге - важный показатель отношения акима к нашему городу. «Либо вы активно решаете проблему воздуха Алматы и остаётесь в памяти как хороший менеджер, или не слышите нас и уходите с позором», - сказал Мухтаров.

Энергетик и эколог Асет Наурызбаев в своём выступлении отметил, что ещё пять лет назад он с коллегами разработал программу улучшения экологической ситуации в Алматы, которая частично вошла в дорожную карту. Виновными в ее невыполнении он назвал прежнего акима Бахытжана Сагинтаева и начальника управления зелёной экономики Наталью Ливинскую, которая направляет миллиарды на реконструкцию парков.

«На ТЭЦ не установлены современные системы очистки выбросов. При этом на ТЭЦ-2 зимой сжигается около 10 тыс тонн угля ежедневно. Что это - некомпетентность или угольное лобби?», - спросила ученая Айымгуль Керимрай.