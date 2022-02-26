Казахстан пока не прогнозирует падения экономики из-за войны в Украине

Прогноз по росту ВВП остается на уровне 4% по итогам года
Тамара Вааль, Vласть
Правительство пока не видит предпосылок для ухудшения ситуации в экономике Казахстана из-за войны в Украине. И, несмотря на разработку антикризисного плана, ВВП по итогам 2022 года ожидается на уровне 4%, возможно, на 0,1-0,2 процентных пункта меньше, сообщил в субботу в ходе встречи с журналистами министр национальной экономики Алибек Куантыров.
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