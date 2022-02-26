Казахстан пока не прогнозирует падения экономики из-за войны в Украине

Правительство пока не видит предпосылок для ухудшения ситуации в экономике Казахстана из-за войны в Украине. И, несмотря на разработку антикризисного плана, ВВП по итогам 2022 года ожидается на уровне 4%, возможно, на 0,1-0,2 процентных пункта меньше, сообщил в субботу в ходе встречи с журналистами министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«В принципе, на ухудшение (ВВП - V), наверное, пока нет (не прогнозируем - V). У нас в прошлом году мы закладывали 3,1%, вышли на 4%.... Сейчас (в 2022 году - V) на 3,9-4% также планируем», - сказал Куантыров.

При этом он уточнил, что все будет зависеть от сценария развития ситуации в Украине и санкций против России, что «может ударить» по экономике Казахстана. На этот случай правительство готовит соответствующий антикризисный план, чтобы выйти на запланированные показатели, либо сделать внешнее давление минимальным.

«Например, если мы потеряем при таких сценариях 0,1-0,2 процентных пункта роста ВВП, я думаю, это не так страшно, чем если бы это было, как мы в период пандемии впервые за 22-23 года упали на 2,5%», - пояснил глава Миннацэкономики.