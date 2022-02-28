Олжас Сулейменов объявил о возрождении «Народного конгресса Казахстана»

В понедельник, 28 февраля поэт Олжас Сулейменов заявил о возрождении общественного движения «Народный Конгресс Казахстана». Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Союзе Журналистов Казахстана.

«28 февраля 1989 года мы сказали "Пора!" - именно так зафиксировали - "Пора!», - сказал он. Сулейменов также заявил, что сейчас талант народа может проявиться только «когда он поймёт, что пора избавляться от того, чем мы духовно жили 30 лет».

«Тогда 30 лет назад с этого "Пора!" возникла "Невада". И сейчас возникает движение "Народный Конгресс Казахстана". И мы готовим такую программу», - сказал он.

На вопрос журналистов, с чем связано возрождение движения, он ответил, что с приходом Токаева, которого он знает лично.

«Потому что он может. И ему надо помочь», - пояснил Сулейменов.

Поэт не ответил на вопрос журналистки Гульжан Ергалиевой о том, почему это движение, а не партия.

В октябре 1991 года была создана партия «Народный Конгресс Казахстана». Она позиционировала себя как либерально-демократическое политическое движение. Ее сопредседателями были поэты Мухтар Шаханов и Олжас Сулейменов. В 1993 году Шаханов покинул партию и стал послом в Кыргызстане. В 1995 году уже Олжас Сулейменов уехал в Италию послом Казахстана, и затем партия постепенно сошла с политической сцены.