Мангистауская область вышла на второе место по уровню прироста населения среди регионов Казахстана

В январе 2022 года население Казахстана выросло на 17,6 тысяч человек или на 0,09% и составило к 1 февраля 19 143 тыс. человек, сообщает бюро национальной статистики.

Больше всего в прошлом месяце население выросло в столице – здесь рост населения достиг 0,35%, в Мангистауской области – 0,28%, Шымкенте – 0,21%, Алматы – 0,19% и Атырауской области - 0,13%.

Население столицы к 1 февраля достигло 1 244 тыс. человек, Алматы – 2 029 тыс., Шымкента – 1 115 тыс.

В январе году рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, западные и южные регионы Казахстана. В остальных шести областях – на севере, в центре и на востоке Казахстана – население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,12%, Павлодарская область – 0,07%, Костанайская область – на 0,05%, Восточно-Казахстанская область – на 0,04%, Карагандинская область – 0,03% и Акмолинская область – на 0,02%.

При этом в двух регионах – Костанайской и Северо-Казахстанской областях - отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в прошлом месяце выросло на 0,13% до 11 389 тыс. человек, сельское население – всего на 0,04% - до 7 754 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,5%, доля сельского населения - 40,5%.