За это проголосовала 141 страна
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Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска из Украины
Площадь Свободы в Харькове после удара, 1 марта 2022 года. Фото госслужбы по ЧС Украины

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести с ее территории войска, пишет "Новая газета".

«За» резолюцию проголосовали делегации из 141 страны, против — из пяти, воздержались — 35.

Против проголосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения воздержались при голосовании. Делегации Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана и вовсе не стали голосовать.

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