Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска из Украины

«За» резолюцию проголосовали делегации из 141 страны, против — из пяти, воздержались — 35.

Против проголосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения воздержались при голосовании. Делегации Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана и вовсе не стали голосовать.