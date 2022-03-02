Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска из Украины

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Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести с ее территории войска, пишет "Новая газета".
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