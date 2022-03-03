Токаев поставил задачи перед новым главой Генпрокуратуры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководством генеральной прокуратуры, в ходе которого представил нового руководителя надзорного ведомства Берика Асылова и поставил перед ним ряд задач, сообщает Акорда.

«Подчеркнув, что одним из наиболее востребованных запросов общества является неукоснительное соблюдение закона, глава государства поставил перед прокуратурой задачу тщательно и всесторонне расследовать январские события», - сообщила пресс-служба президента.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечения законности и соблюдения прав граждан при осуществлении следственных действий и поручил принять своевременные меры по привлечению виновных к ответственности, оперативно реагировать на поступающие сообщения, а также информировать население о ходе расследования. Кроме этого, президент заявил «о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение». В этой связи генеральной прокуратуре поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным.

«По словам главы государства, для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением», - отмечается в сообщении на сайте Акорды.