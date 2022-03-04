Из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками – МИИР

«По состоянию на 4 марта, при содействии МИИР, МИД и госорганов третьих стран из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками. Еще 7 грузовиков находятся на границе с Польшей. На территории Украины (преимущественно в центральном и восточных регионах) пока еще остаются 26 грузовых автомобилей. Работа по оказанию поддержки застрявшим водителям продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее в МИИР был сформирован и передан в МИД список казахстанских транспортных средств. Также ведомство обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков. Было рекомендовано направлять водителей к польской и молдавской границам через западную часть Украины, где открыты пропускные пункты и организован проезд в упрощенном порядке.

Кроме того, в МИИР создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы в сфере грузоперевозок для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок.