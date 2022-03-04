Бюджет Алматы на 2022 год уточнен на 48,9 млрд тенге

Депутаты маслихата Алматы поддержали проект по уточнению местного бюджета на 2022 год, сообщает пресс-служба акимата.

«Состоялась XVI сессия маслихата города по уточнению местного бюджета на текущий год в целях исполнения поручения главы государства по восстановлению и дальнейшему развитию Алматы. Уточнение проводится за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге», - говорится в сообщении.

В ходе заседания аким города Ерболат Досаев отметил, что эти деньги будут перенаправлены на финансирование социально значимых мероприятий и проектов.

Сообщается, что из зарегистрированных 1 201 заявки от пострадавших в ходе январских беспорядков предпринимателей ущерб возмещен 1 009 субъектам бизнеса на сумму 3,774 млрд тенге. А с учетом сокращения рассмотрения заявок до 2 недель, по оценкам акимата, к 10 марта выплаты получат 90% предпринимателей.

Кроме этого, в целях стимулирования развития МСБ и создания новых рабочих мест подготовлен дополнительный пакет мер по поддержке бизнеса. Так, на региональную программу Almaty Business, реализуемую совместно с фондом «Даму», из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 750 млн тенге на паритетной основе «1 к 1». Общая сумма достигнет 10 млрд тенге.

«За счет выделенных средств ожидается реализация не менее 50 новых проектов, в первую очередь на территории районов с низкой деловой активностью. Это Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский и Турксибский районы. Ставка в этих районах составит 5%, а в остальных районах – 7%», - уточнили в акимате.

Вместе с тем с 1 сентября все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием – на это из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге. Для расширения доступа детей к спортивным секциям будет увеличено финансирование спортивных кружков на 1,5 млрд тенге – до 3,2 млрд тенге.

В целях снижения дефицита ученических мест продолжится строительство 46 объектов среднего образования, из которых 22 на 14 245 мест будут введены в текущем году. На завершение строительства 5 пристроек к школам в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах предлагается дополнительно выделить 1,8 млрд тенге. Также в этом году планируется завершить строительство 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Айнабулак-2. В Турксибском районе города начато проектирование нового ФОК и одновременная реконструкция стадиона «Авиатор».

Выделить средства планируется на социальные рабочие места для инвалидов, но акимат не уточняет сумму. Для непрерывного функционирования 7 центров для лиц с ограниченными возможностями будет приобретено медицинское и бытовое оборудование на сумму 128,5 млн тенге.

По программе «Нұрлы жер» финансирование увеличено с 1 млн до 1,5 млн тенге.

Для обеспечения водоснабжением 24 тыс. жителей планируется строительство сетей в дачном массиве Кенсай, завершение строительства резервуаров воды и сетей водопровода, а также насосной станции в микрорайоне «Думан» на общую сумму 320 млн тенге.

А в целях обеспечения безопасности будет не только восстановлена, но и укреплена материально-техническая база правоохранительных органов и гражданской обороны города. Дополнительно планируется подключение 3 050 камер наружного наблюдения в социальных объектах и местах массового скопления людей.

Также на заседании маслихата утвержден проект новой структуры управления городом Алматы, подробностей акимат не привел.