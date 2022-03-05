Великобритания не будет вводить санкции в отношении Казахстана – МИД РК

Великобритания не будет вводить санкции в отношении Казахстана. Как сообщает МИД РК, британская сторона подтвердила это в переговорах с замминистра иностранных дел Романом Василенко.

«Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел видео-встречу с государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании Лордом Тариком Ахмадом, а также принял посла Великобритании в РК Кэти Лич. Собеседники обсудили ситуацию в Украине и предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами. Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине», - говорится в сообщении МИД.

Казахстан и Великобритания «отметили высокий уровень взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества», достигнутого за тридцать лет, и «подтвердили взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем». По данным МИД, стороны готовы к дальнейшему всестороннему развитию отношений.

1 марта член британского парламента Маргарет Ходж заявила, что нужно ввести ограничения не только в отношении России, но и в отношении Казахстана и Азербайджана, которые, по ее мнению, «поддерживают» Владимира Путина. По ее словам, январские события в Казахстане демонстрируют «истинную цену клептократии», и «наложение санкций на коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочные практики и не приведет к кардинальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда берем на себя обязательство бороться с грязными деньгами и коррупцией», заявила Ходж.

2 марта МИД сообщил, что вызвал британского посла для разъяснений.