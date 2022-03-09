British Council отметил достижения выпускников британских вузов в Казахстане

British Council объявил четырех победителей конкурса Study UK Alumni Awards 2021-22 годов в Казахстане. Престижная международная награда отмечает высшее образование Великобритании и достижения выпускников британских вузов по всему миру.

Награда вручается уже восемь лет, и в этом году международные выпускники британских вузов подали заявки из более чем 100 стран, представляющих более 140 британских высших учебных заведений по всей Великобритании.

Победителем в области «Science and Sustainability Award» (Наука и устойчивое развитие), которая присуждается выпускникам, отличившимся своей карьерой и достижениями в мире науки и устойчивого развития, стал Мухит Кулмаганбетов – выпускник Кардиффского университета (Прифисгол Кэрдидд). В настоящее время он руководит многочисленными исследовательскими проектами не только в Казахском научно-исследовательском институте глаз, но и в Центре исследований глаз и зрения в Гонконге.

Премию «Social Impact» (Социальное влияние), которая присуждается выпускникам, внесшим исключительный вклад и приверженность созданию позитивных социальных изменений и улучшению жизни других людей, получил Куат Акижанов – выпускник Университета Бата и Манчестерского университета. Акижанов - эксперт по политической экономии, специализирующийся на социально-экономическом неравенстве в Казахстане и Евразийском регионе.

В категории «Business and Innovation Award» (Бизнес и инновации), которая присуждается выпускникам, активно участвующим в инициировании и содействии инновационным или творческим новым идеям, решениям или бизнес-возможностям, которые имеют потенциал для роста, стал Ренат Бектуров – выпускник Лестерского университета. Ренат является генеральным директором Astana International Exchange Ltd. (AIX), часть Международного финансового центра Астаны.

В этом году также вручена премия посла, которая присуждается выпускникам, продемонстрировавшим свои достижения в различных отраслях, влияние и креативность. Ее обладательницей стала Асем Жапишева – выпускница Кардиффского университета. Жапишева - журналистка, сценаристка и политическая активистка, соучредительница онлайн-медиа masa.media и Til Kespek Joq.

Посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич отметила: «В этом году мы отмечаем 30-летие сотрудничества между Великобританией и Казахстаном. Для меня большая честь видеть, что за эти годы дружбы мы многое сделали в разных сферах, включая образование. Я желаю нашему сотрудничеству дальнейшего процветания, и чтобы мы отмечали наши успехи по всему миру в течение следующих 30 лет еще более выдающимися достижениями выпускников Великобритании: профессионалов бизнеса, предпринимателей и общественных лидеров».

Больше информации о финалистах этого года представлено на специальной странице Alumni Awards 2021-22 | Британский совет