Народная партия Казахстана определила кандидатуры двух новых депутатов мажилиса

Народная партия Казахстана передала в центральную избирательную комиссию документы на регистрацию двух новых депутатов мажилиса, взамен выбывших. Об этом на своей страниц в Facebook сообщил лидер фракции партии НПК Айкын Конуров.

«В связи с досрочным сложением полномочий депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва фракции “Народная партия Казахстана” Каменова Файзоллы Каменовича и Решетникова Сергея Николаевича, 10 марта в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан поданы документы для передачи вакантных мандатов депутатов мажилиса кандидатам от НПК Нугмановой Гаухар Кокеновне и Магеррамову Магерраму Мамедовичу, включенным в партийный список», - сообщил Конуров.

Накануне мажилис проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутатов от фракции НПК Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова. Как сообщил Vласти Конуров, они ушли по семейным обстоятельствам.

Гаухар Нугмановой 51 год, она первый секретарь Экибастузского районного комитета партии, самозанятая. А 50-летний Магеррам Магеррамов – юрист по образованию, был депутатом мажилиса с 2016 по 2021 годы.