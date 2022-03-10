Линейный парк в столице застраиваться не будет – акимат

Строительства ЖК на территории линейного парка в столице не будет, сообщается на сайте акимата.

Как указано на сайте ведомства, застройщику для решения социальных вопросов будут предложены другие земельные участки.

«Кроме того, на территории между ЖК "Caspian Palace" и БЦ "Palazzo degli Affari" в квадрате ул. Сыганак, А. Бокейхана, Керей, Жанибек хандар и пр. Мангілік Ел вместо строительства ранее запланированных многоквартирных жилых комплексов будет построен сквер для удобства жителей (район школы №77)», – сообщили в акимате.

В ведомстве также отметили, что этот земельный участок находится в частной собственности застройщика.

«Скорректирован проект детальной планировки с МЖК на сквер», – добавили в акимате.

В комментариях к публикации об этой новости на своей странице в Facebook пресс-секретарь акимата Акмарал Олжабаева уточнила, что речь идет об отмене строительства на всей территории линейного парка.

Ранее жители Есильского района неоднократно выходили на сходы против строительства ЖК на этой территории. Они отмечали, что строительство стало возможным после изменения генерального плана: изначально на этом месте должен был быть парк. Жители обращались к президенту, пытались обратиться к столичным депутатам, а также планировали подавать в суд на чиновников столицы.