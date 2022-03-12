Депутат мажилиса от АНК сложил полномочия

ЦИК вносит представление в мажилис
Депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Владимир Тохтасунов сложил полномочия, сообщила Центральная избирательная комиссия в субботу.
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