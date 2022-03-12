ЦИК вносит представление в мажилис
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Депутат мажилиса от АНК сложил полномочия
Парламент Казахстана. Фото с сайта parlam.kz

Депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Владимир Тохтасунов сложил полномочия, сообщила Центральная избирательная комиссия в субботу.

ЦИК в этот день провела заседание, на котором проголосовала за направление в мажилис представления о прекращении полномочий парламентария.

Мажилис рассмотрит представление на пленарном заседании в понедельник.

68-летний Владимир Тохтасунов был депутатом мажилиса первый срок - с января 2021 года. Он один из 9 депутатов, избираемых АНК на специальных выборах, следующих после парламентских.

Тохтасунов в разные годы был акимом Уйгурского района и руководил различными коммунальными предприятиями.

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