Мамая не выпустили на свободу после адмареста

Лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая не освободили из изолятора временного содержания после того, как он отбыл 15 суток административного ареста, сообщила в субботу Vласти его супруга Инга Иманбай.

«Когда в отделение прибыла адвокат Жанболата, она увидела постановление, что его статус по уголовному делу, где он был признан свидетелем, изменен на «подозреваемый». Это по делу «Распространение ложной информации», - рассказала она.

Иманбай ждет ясности по ситуации вокруг Мамая вечером в субботу. С полудня два десятка сторонников политика находятся у входа в департамент полиции Алматы, ожидая разъяснений и освобождения Мамая. Они намерены находиться здесь до вечера.

Жанболат Мамай проходил свидетелей по двум уголовным делам, из-за этого процессуального статуса меру пресечения ему не избирали, однако из страны в феврале не выпустили.

Политика задержали две недели назад, обвинив в организации траурного митинга в Алматы 13 февраля. Суд арестовал его на 15 суток, адмаресты получили еще трое активистов Демпартии, другие трое были оштрафованы.