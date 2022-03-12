В столице прошел митинг за права женщин

В столице прошел санкционированный митинг за права женщин, на него пришли более 200 человек, передает радио Azattyq . Среди участниц и участников звучали лозунги «Место женщины — в политике», «Долой патриархат!», «Безопасность всем гражданам!», «Будущее за женщинами», также была поднята тема проблемы бытового насилия в Казахстане.

«Права женщин в обществе не соблюдаются. На работе женщины сталкиваются с неуместными шутками, харассментом. Окружающие не считают зазорным поучать, как женщине одеваться, как ей себя вести. Я пришла на митинг, чтобы требовать соблюдения прав женщин», — рассказала одна из участниц.

Организаторки митинга сообщили, что дважды подавали в акимат столицы уведомления о проведении мирного собрания, однако разрешение удалось получить только с третьего раза.

8 марта не менее 500 человек собрались на санкционированный митинг в Алматы, посвященный участию женщин в политике. Изначально предполагалось, что митингу будет предшествовать марш, как и в прошлом году, но власти Алматы отказались его согласовать, объяснив это ремонтом улицы, по которой он мог пройти.