В Алматы проходит митинг за право женщин на участие в политике

Не менее 500 человек собрались на митинг в Алматы, посвященный участию женщин в политике, передают корреспонденты Vласти.

Изначально предполагалось, что митингу будет предшествовать марш, как и в прошлом году, но власти Алматы отказались его согласовать, объяснив это ремонтом улицы, по которой он мог пройти.

Митинг начался с минуты молчания по жертвам январских событий. Другая минута молчания была объявлена позже в ходе митинга - по женщинам-жертвам насилия.

Выступающие на митинге отмечают, что политика в Казахстане остается недоступной для женщин.

Правозащитница Татьяна Чернобиль отмечает в ходе выступления, что женщин в системе госуправления должно быть не меньше половины. "Женщин мало в политике, потому что дорога туда закрыта", - отметила она.

Активистка Лейла Махмудова в ходе выступления подчеркнула, что "место женщины - в миростроительстве". "Обеспечьте участие женщин в политике", - сказала она.

В Алматы 8 марта традиционно проходят марши и митинги за права женщин, которые организуют феминистские группы. Как и в прошлом году, в этом почти все они присоединились к организации акции.

/Новость обновлена в 15:10, обновлено количество участников митинга/