Токаев запретил вывозить из Казахстана более $10 тысяч наличными

Согласно указа, запрещен вывоз «наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза».

Кроме того, запрещено вывозить золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

В последовавшем за публикацией указа сообщении Нацбанк заявил, что решение об ограничении вывоза наличной валюты позволит избежать рисков для финансовой системы.

«Банки второго уровня обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом, удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран», - говорится в сообщении Нацбанка.

«Принятие данных мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Национального Банка, а также диверсификацию инструментов сбережения», - уверен регулятор.