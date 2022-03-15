Токаев провел ротацию дипломатов
  • 625
Назначены послы Казахстана в четырех странах
Иллюстрация Жанары Каримовой

Указами главы государства назначены послы Казахстана в четырех странах, сообщает Акорда.

Так, Еркебулан Сапиев назначен послом Республики Казахстан в Турецкой Республике, он освобожден от должности посла Казахстана в Туркменистане.

Послом в Туркменистане назначен Аскар Тажибаев, он освобожден от должности посла РК в Таджикистане.

Послом в Таджикистане назначен Валихан Туреханов, послом РК на Кубе – Андриан Елемесов.

Вместе с тем Абзал Сапарбекулы освобожден от должности посла Республики Казахстан в Турции и посла в Республике Албания по совместительству, а посол Республики Казахстан в Канаде Акылбек Камалдинов освобожден от должности посла на Кубе по совместительству.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане кардинально пересмотрят механизмы предоставления и покупки жилья через «Отбасы банк»
Новости
Задержан Кайрат Сатыбалды
Новости
Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией
Новости
Нацбанк и KASE вновь меняют регламент торгов долларом
Новости
Увеличить разницу покупки и продажи иностранной валюты в обменных пунктах предлагает Нацбанк
Новости
Курс доллара на бирже вырос до 510 тенге