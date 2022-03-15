Назначены послы Казахстана в четырех странах

Так, Еркебулан Сапиев назначен послом Республики Казахстан в Турецкой Республике, он освобожден от должности посла Казахстана в Туркменистане.

Послом в Туркменистане назначен Аскар Тажибаев, он освобожден от должности посла РК в Таджикистане.

Послом в Таджикистане назначен Валихан Туреханов, послом РК на Кубе – Андриан Елемесов.

Вместе с тем Абзал Сапарбекулы освобожден от должности посла Республики Казахстан в Турции и посла в Республике Албания по совместительству, а посол Республики Казахстан в Канаде Акылбек Камалдинов освобожден от должности посла на Кубе по совместительству.