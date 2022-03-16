Токаев заявил о необходимости ускорить реформы, в противном случае Казахстан ждет застой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, заявил о необходимости ускорить реформы, иначе страну ждет застой. Одним из свидетельств того, что страна может увязнуть в нем, стали январские события.

По словам президента, прошедшие политические преобразования, в частности разрешение мирных собраний, показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях, от местного самоуправления до общенациональных вопросов. Политическая трансформация по словам Токаева нацелена на формирование честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополии во всех сферах жизни.

«Но такая логика и динамика событий устраивает далеко не всех. У тех, кто привык делать ставку на серые и закулисные схемы, возникли панические опасения потерять привилегии и источники доходов. Они решили, что нужно действовать без промедлений, чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно сказать они пошли против своего народа», − объяснил президент причину недовольства реформами со стороны отдельной группы чиновников.

После этого, говорит Токаев, многие ожидали, что власть начнет закручивать гайки, снизит темпы модернизации: «Но мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни. После трагического января некоторые эксперты и госслужащие советовали мне не торопиться, отложить дальнейшие преобразования до лучших времен, дескать зачем менять систему, если ее можно использовать в собственных интересах. Другие вполне обоснованно опасались разгула уличной демократии, предрекая различные негативные сценарии наподобие горбачевской перестройки. Тем более геополитическая обстановка крайне осложнилась. Но я твердо убежден, что нашей стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае − застой. Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя».

Инициативы, которые сегодня представит президент, по его словам тщательно прорабатывались еще до январских событий. В течение последних двух месяцев мной был очерчен круг первостепенных задач в социально-экономической сферах, обеспечении общественной безопасности.