​Токаев объявил о переходе Казахстана к системе местного самоуправления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу, заявил о постепенном переходе Казахстана к системе местного самоуправления. Маслихаты станут ключевым звеном этой системы и будут получать финансирование напрямую, без посредства вышестоящих акимов. Вся подготовительная работа по этому вопросу должна быть завершена до середины 2022 года.

Токаев убежден, что успешная политическая модернизация страны невозможна без углубления процесса децентрализации власти: «Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы. Прежде всего необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления. Сильная система самоуправления − базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте. Казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя».

В рамках процесса децентрализации власти, маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Сегодня, по словам президента, они имеют гибридную природу, являясь институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому следует четко обозначить полномочия маслихатов.

«Нужно также кардинально пересмотреть систему финансирования регионов. В настоящее время сельские округа полностью зависят от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточному принципу. С учетом введения выборности акимов, целесообразно внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой. Требуется также существенно расширить базу их собственности. Обладая ресурсами, они смогут влиять на ситуацию и нести ответственность, в противном случае это имитация, а не управление», − заявил Токаев.

Президент поручил завершить всю подготовительную работу по этому вопросу до середины текущего года. Еще одним важным шагом, по его мнению, станет облегчение порядка закупок для органов местного самоуправления, в рамках чего будут ликвидированы бюрократические препоны и элементы формализма.

«Поручаю правительству совместно с администрацией президента детально проработать механизмы реализации указанных поручений и учесть их при разработке закона о местном самоуправлении. Кроме того, нужно проработать вопрос о ратификации Казахстаном европейской хартии о местном самоуправлении, которая является базовым международным документом в этой сфере», − резюмировал Токаев.