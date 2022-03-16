Улытауская область будет создана в центральном Казахстане

Жезказган снова станет областным центром, теперь уже Улытауской области. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следующий вопрос: Улытауская область на территории Жезказгана. Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовной. Улатыу, который находится в центре бескрайних казахстанских степей, занимаем особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания», - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана в среду.

Он отметил, что регион, который находится в центре Сарыарки, имеет высокий потенциал, и необходимо оптимально использовать производственную мощность и логистику.

«Одним словом, мы откроем дорогу для развития Улытауского региона», - считает президент.

Жезказганская область существовала в Казахстане до 1997 года, когда она была упразднена и объединена с Карагандинской областью.