Протестующие безработные в Жанаозене объявили голодовку

Накануне протестующие безработные в Жанаозене, ежедневно собирающиеся у местного акимата больше месяца, объявили голодовку. Они требуют немедленного трудоустройства в нефтегазовой отрасли, сообщает радио Азаттык .

«Мы продолжаем свой протест перед акиматом Жанаозена. Несколько людей объявили голодовку. Требуем от властей решить нашу проблему, иначе количество протестующих увеличится», - сказал один из протестующих.

14 марта протестующие обратились к акиму города Максату Ибагарову, заявив, что объявят голодовку 15-17 марта.

2 февраля протестующие собрались перед местным акиматом, где потребовали предоставить от властей стабильные рабочие места в нефтегазовой отрасли. С тех пор в Жанаозене была создана специальная комиссия по вопросам трудоустройства безработных. С момента начала работы комиссии 150 человек были трудоустроены.

В конце прошлой недели, по словам протестующих, правоохранительные органы вызвали их в полицию, заявив, что акция протеста незаконна.