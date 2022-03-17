ФРС США повысила ключевую ставку впервые с 2018 года

Федеральная резервная система США по итогам мартовского заседания повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает Deutsche Welle . Ставка повышена впервые с 2018 года для противодействия экономическим рискам, связанным с высокой инфляцией и войной в Украине.

По итогам двухдневного заседания, которое завершилось в среду, 16 марта, процентная ставка по федеральным кредитным средствам была увеличена на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет от 0,25% до 0,5% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

«Вторжение России в Украину вызывает огромные человеческие и экономические трудности. Последствия для экономики США весьма неопределенны, но в краткосрочной перспективе вторжение и связанные с ним события, вероятно, создадут дополнительное повышающее давление на инфляцию и негативно скажутся на экономической активности», - отмечается в заявлении.

ФРС также сигнализировала еще шесть повышений ставки в этом году. Кроме того, на одном из ближайших заседаний американский Центробанк планирует начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и долговых бумаг, обеспеченных ипотекой.