Выявлены факты искусственного завышения цен на газ в Атырау и Павлодаре – Жумангарин

Ценообразование на внутреннем рынке нефти Казахстана носит нерыночный характер, действует негласное регулирование цен на нефть, заявил в четверг в ходе круглого стола на тему «О мерах демонополизации ключевых товарных рынков Республики Казахстан» председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин. Он также сообщил, что в Атырау и Павлодаре выявлены посредники, которые искусственно завышали цены на газ.

«На рынке нефти и нефтепродуктов у нас основу составляют вертикально-интегрированные компании. Группы компаний CNPC и “КазМунайГаз”, осуществляя 80% добычи нефти, обеспечивают ее переработку на своих НПЗ и через давальцев реализуют ГСМ аффилированным и крупным компаниям. (…) В целом ценообразование на внутреннем рынке нефти носит нерыночный характер. Действует негласное регулирование цен на нефть, обратное от предполагаемой цены нефтепродуктов на рынке. Основная доля переработки приходится на CNPC и “КазМунайГаз”, что ограничивает возможности развития конкуренции на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов», - заявил Жумангарин.

Кроме того, по его словам, сформировалась порочная практика, когда разрываются технологические циклы нефтепереработки и нефтепродуктов.

«На Павлодарском химзаводе, Атырауском химзаводе парки хранения газа отданы в частные руки, были созданы частные монополии, цена газа искусственно повышается. В настоящее время соответствующие расследование в отношении этих заводов мы провели. Например, Атырауский парк хранения оштрафован на 1,3 млрд тенге. Сейчас ведется работа по Павлодару. Но основная задача – вернуть их обратно заводу, чтобы не было излишнего звена», - пояснил председатель агентства.

Он также сообщил, что на оптовом рынке основные поставщики нефти – это ТОО «Petrosun», ТОО «PetroleumOperating» и АО «КазМунайГаз». Они приобретают сырье у недропользователей, входящих в группу CNPC и «КазМунайГаз», забирая 80% от общего объема поставок нефти на внутренний рынок. Из 11 млн тонн нефтепродуктов две трети реализуется напрямую розничным сетям, треть – вторичным оптовым поставщикам, как правило, «не имеющим какой-либо инфраструктуры». По данным Казахстанской топливной ассоциации, независимые сети АЗС добирают у посредников недостающие объемы нефтепродуктов: «Гелиос» – 65%, «Газпром Нефть-Казахстан» – 80%, мелкие сети – до 90%. В таких условиях, отметил Жумангарин, маржинальность крупных поставщиков нефти достигает 30%, а аффилированных посредников – 10-15%. Что касается розничного сегмента, то он представлен крупными сетями автозаправочных станций в лице ТОО «PetroRetail, ТОО «Sinooil», ТОО «Гелиос», ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «АвтогазТрэйд» - «GazEnergy», ТОО «RoyalPetrol». На их долю приходится более 50% рынка с концентрацией в столице и областных центрах республики.

«При этом, если Sinooil приобретает объемы напрямую у своей аффилированной компании Petrosun, то PetroRetail – у бывшего собственника данной сети, «КазМунайГаз». Мы совместными усилиями проработали новую схему рынка. Предлагается введение государственного регулирования цен на нефть, то есть она сейчас де-факто существует, мы предлагаем ее де-юре ввести, и объемов ее поставок на внутренний рынок, что обеспечит стабильность цен на первых этапах расконцентрации», - считает Жумангарин.

При этом он также предложил рассмотреть вопрос включения в план поставок нефти крупных месторождений (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) и увеличения доли CNPC по поставке нефти на рынок страны.