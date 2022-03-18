Минздрав сообщил о проблеме поставок лекарств в Казахстан из Украины

Казахстан закупает в Украине 25 препаратов для амбулаторного и стационарного лечения и сейчас испытывает проблемы с поставками. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Закуп лекарственных препаратов для ГОБМП и ОСМС проведен был министерством здравоохранения в конце года. На сегодня мы произвели закуп почти на 94%. 40% закупленных лекарственных препаратов уже находится в медорганизациях, их складах и у единого дистрибьютора», - рассказала Гиният.

Она уточнила, что большую часть лекарств Казахстан поставляет из Европы, около 10% – из России, Беларуси и Украины. И если вопросов с поставками из Европы, России и Беларуси нет, то с Украиной возникли проблемы.

«Сегодня у нас проблема именно с Украиной. 40% лекарственных препаратов, а мы закупаем всего 25 наименований лекарственных препаратов у Украины, они доставлены эти 40%. Дальнейшая поставка сейчас находится под вопросом, и данный вопрос мы будем рассматривать в рамках законодательства», - сообщила министр.

Директор департамента лекарственной политики министерства Бауыржан Джусипов также уточнил, что всего с Украиной заключены контракты на 25 наименований лекарственных препаратов. На сегодняшний день по этим препаратам имеется 40%-ный запас, а по определенным позициям препарата на склады единого дистрибьютора поступило более 70%.

«Если конкретно по названиям препаратов, в целом это общеизвестные препараты, которые производят украинские производители. Это препараты “Эпинефрин”, “Галоперидол” – все те препараты, которые применяются и для стационарного лечения, и есть ряд препаратов, которые мы применяем в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения», - заключил он.