Казахстан закупил на этот год достаточный объем вакцин от коронавируса – Гиният

Казахстан пока не планирует закупать вакцины от коронавируса, так как уже закупил достаточный объем, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных министр здравоохранения Ажар Гиният.

«На сегодняшний день нужный объем вакцин мы имеем, мы закупили на этот год. При необходимости мы дополнительно будем рассматривать, сегодня потребности нет такой», - сказала Гиният.

Отвечая на вопрос, как будет Минздрав закупать вакцину «Спутник V» у Карагандинского фармацевтического комплекса и какова судьба завода в связи с задержанием его владельца Кайрата Боранбаева, она подчеркнула, что это частная компания, и Минздрав не знает о дальнейшей судьбе завода, так как не имеет к нему отношения».

«По поводу договорных обязательств, которые мы имеем с этой компанией, они полностью выполнены, и дополнительных договорных обязательств с этой компанией у нас нет», - заверила министр здравоохранения.

По ее данным, на сегодняшний день в Казахстане есть 4,8 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции. Всего в 2021 году на приобретение вакцин из бюджета было выделено 88 млрд тенге, из них 63 млрд на «Спутник V», 5,9 млрд тенге – на закуп QazVac, 3,5 млрд тенге – на CoronaVac, и 15 млрд тенге – на Sinofarm.