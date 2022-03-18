Казахстан закупил на этот год достаточный объем вакцин от коронавируса – Гиният

КФК полностью выполнил договорные обязательства
Тамара Вааль, Vласть
Казахстан пока не планирует закупать вакцины от коронавируса, так как уже закупил достаточный объем, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных министр здравоохранения Ажар Гиният.
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