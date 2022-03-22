Их подозревают в недобросовестном исполнении обязанностей
  • 1731
Задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2 Петропавловска
ФОТО ИЗДАНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК.NEWS

Директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ-2 задержаны спустя два дня после частичного обрушения одной из труб станции, сообщила прокуратура Северо-Казахстанской области.

В отношении задержанных расследуется уголовное дело по статье «Недобросовестное отношение к обязанностям».

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, в сообщении не уточняется, выбирал ли уже следственный суд для них меру пресечения.

«Одновременно прокуратурой области проводится анализ в деятельности контролирующих органов, по результатам которого будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», - сообщила прокуратура региона.

20 марта частично обрушилась одна из труб ТЭЦ-2, построенная в 1961 году. По завалами ищут сотрудницу предприятия.

Петропавловская ТЭЦ-2 принадлежит АО «Севказэнерго», которая в свою очередь входит в Центрально-Азиатскую энергетическую корпорацию бизнесменов Александра Клебанова и Сергея Кана.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Бизнесмен Боранбаев задержан в Алматы - источники
Новости
Казахстан планирует отказаться от дифференциации тарифов на электроэнергию к 2025 году
Новости
«Целинный» обратился к Токаеву в связи с задержанием Боранбаева
Новости
Двух жителей Алматы, выступавших против действий России, осудили на 5 лет каждого
Новости
Кайрат Сатыбалды и его бывшая супруга подозреваются в рейдерском захвате бизнеса – Антикор
Новости
Российские СМИ рассказали о «напряженной атмосфере» на переговорах ЕАЭС из-за санкций против России и Беларуси