Задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2 Петропавловска

Директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ-2 задержаны спустя два дня после частичного обрушения одной из труб станции, сообщила прокуратура Северо-Казахстанской области.

В отношении задержанных расследуется уголовное дело по статье «Недобросовестное отношение к обязанностям».

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, в сообщении не уточняется, выбирал ли уже следственный суд для них меру пресечения.

«Одновременно прокуратурой области проводится анализ в деятельности контролирующих органов, по результатам которого будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», - сообщила прокуратура региона.

20 марта частично обрушилась одна из труб ТЭЦ-2, построенная в 1961 году. По завалами ищут сотрудницу предприятия.

Петропавловская ТЭЦ-2 принадлежит АО «Севказэнерго», которая в свою очередь входит в Центрально-Азиатскую энергетическую корпорацию бизнесменов Александра Клебанова и Сергея Кана.