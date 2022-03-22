В Казахстане запущена новая петиция против поправок, позволяющих блокировать соцсети

Около 500 человек уже подписали петицию с требованием отказаться от принятия поправок, позволяющих ограничивать доступ к социальным сетям и мессенджерам. Законопроект, вводящий такую возможность, поступил в сенат.

«Согласно предлагаемым поправкам, соцсети и мессенджеры будут обязаны назначить «законных представителей», обязанных в течение 24 часов удалить любой контент по требованию уполномоченного органа (УО) в лице Министерства информации и общественного развития (МИОР). Если соцсеть не следует требованиям УО, то он вправе «ограничивать её деятельность на территории Казахстана», отмечают авторы петиции.

«Авторы поправок утверждают, что подобное новшество необходимо для защиты детей от кибербуллинга. Но благородный повод, очевидно, является лишь циничным прикрытием для стремления установить больший контроль над интернетом и усилить цензуру.

Под размытое понятие «информация, нарушающая требования законов РК» можно подвести всё, что угодно, в том числе — обоснованную критику властей со стороны гражданского общества или антикоррупционные расследования. Мы уверены, что выгодополучателями принятия этих поправок, будут только нечистые на руку чиновники и люди, желающие отбросить Казахстан на пятьдесят лет назад — в Советский Союз — во времена тотальной цензуры и пренебрежения основными правами человека.

Статистика запросов на удаление контента, направленных казахстанскими государственными органами в Google с 2011 года, показывает, что дискриминационные высказывания не занимают в них даже одного процента, основные запросы касаются «национальной безопасности» и «критики представителей власти», - говорится в документе.

Авторы петиции отмечают, что у онлайн-платформ «уже есть собственные эффективные инструменты борьбы с противоправным контентом, направленным на детей». «Экстремистский и подобный ему противоправный контент удаляется в соответствии с внутренними правилами платформ без необходимости участия национальных властей. А все средства для борьбы с цифровыми преступлениями вне зависимости от платформы уже есть в действующем казахстанском законодательстве», - указывается в документе.

«Мы требуем от Сената вернуть данный законопроект в Мажилис на доработку при активном участии правозащитных организаций Республики Казахстан, представителей негосударственных СМИ и общественных организаций. Подписание законопроекта в его текущем виде — шаг, который отбросит наше общество на десятилетия назад и поставит нас на одну доску с государствами-изгоями, как в политическом, так и в экономическом плане», - подчеркивают авторы петиции.