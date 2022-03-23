Скончался казахстанский актер Юрий Померанцев

«20 марта. Потрясающий спектакль «Визиты к мистеру Грину». И как всегда – аншлаг. И как всегда, блестящая работа у легендарного Юрия Борисовича. Последняя работа. Последний спектакль. Последние овации. Огромная потеря для всех нас. Огромная. Нет больше «нашего милого Доктора», − написала журналистка Лека Савельева на своей странице в одной из социальных сетей.

Юрий Померанцев родился в 11 февраля 1923 года в Киеве – во время участия в Великой Отечественной войне получил ранение и в 1943 году прибыл в Алматы, с тех пор жил и трудился в Казахстане за исключением двух лет, проведенных в Саратове, в России. Работал в театре и кино, а известность обрел после участия в кинокартине «Наш милый доктор» в 1957 году, где сыграл роль доктора Анатолия Николевича Лаврова.

Юрий Померанцев – герой труда Казахстана, кавалер множества орденов, в числе которых: Трудовое красное знамя, орден Отечественной войны, орден Отан и другие награды.