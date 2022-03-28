Суд оставил без изменений решение об аресте Мамая

В понедельник алматинский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая, арестованного на два месяца по подозрению в распространении ложной информации и оскорблении представителей власти. Об этом сообщила его жена Инга Иманбай в прямом эфире Facebook.

«Конечно, как мы и предполагали, в отношении Жанболата Мамая было вынесено несправедливое судебное решение. Как при системе Назарбаева в течение 30 лет был несправедливый суд, так и сейчас эта система продолжается. Правда, если бы был справедливый суд, если бы мы находились в Новом Казахстане, то Жанболат не должен быть в тюрьме. Мы бы не стояли здесь, требуя его свободы», - заявила Иманбай, вступая с другими соратниками перед зданием городского суда Алматы.

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу, 14 марта следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков.