Россия обещает свернуть боевые действия под Киевом и Черниговом

Сегодня по итогам переговоров в Стамбуле Россия пообещала свернуть боевые действия под Киевом и Черниговом, чтобы создать условия для диалога с Украиной, а Украина в свою очередь предложила нейтральный статус с международными гарантиями для защиты от нападения, сообщает Reuters .

В частности, Украина предложила статус, при котором страна не будет вступать в союзы или размещать базы иностранных войск, но при этом будет гарантировать свою безопасность на условиях, аналогичных «Статье 5», пункту о коллективной обороне НАТО. Украинская сторона считает, что Израиль и члены НАТО – Канада, Польша и Турция могли бы помочь предоставить такие гарантии. Военные учения будут проводиться с согласия стран-гарантов.

Также Украина предложила, что в течение 15 лет вопрос Крыма не будет решаться военным путем, а только через консультации.

«Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, а это для нас самое принципиальное, то Украина будет в состоянии фактически закрепить свой нынешний статус внеблокового и безъядерного государства в виде постоянного нейтралитета, - отметил украинский переговорщик Александр Чалый. – Мы не будем размещать на своей территории иностранные военные базы, а также размещать на своей территории воинские контингенты, не будем вступать в военно-политические союзы».

Ведущий российский переговорщик Владимир Мединский сообщил, что рассмотрит украинские предложения и доложит о них президенту Владимиру Путину.

Переговоры, состоявшиеся во вторник в Стамбуле, стали первой встречей с глазу на глаз между сторонами с 10 марта.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля и не смогла захватить ни одного крупного украинского города, встретив ожесточенное сопротивление.