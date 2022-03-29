Госканалы прекратили вещание после задымления в вещательном центре

Государственные телеканалы Казахстана прервали вещание после задымления в столичном ҚазМедиа Орталығы, откуда ведется их вещание. Не работает часть телеканалов холдингов "Хабар" и "Казакстан".

По данным МЧС, произошло возгорание трансформатора на территории паркинга. С огнем борется 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Между тем и.о. генерального директора телеканала "Хабар" Айгуль Адилова написала в Facebook, что вещание прервано "из-за непогоды в столице". "В Казмедиацентре возникли технические неполадки", - написала она.