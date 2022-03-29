Госканалы прекратили вещание после задымления в вещательном центре

Из "ҚазМедиа Орталығы" в столице эвакуировали сотрудников
Государственные телеканалы Казахстана прервали вещание после задымления в столичном ҚазМедиа Орталығы, откуда ведется их вещание. Не работает часть телеканалов холдингов "Хабар" и "Казакстан".
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