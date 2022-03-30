Наплыва россиян в Казахстан нет, заявили в Минтруда

Сейчас в Казахстане находятся более 101 тыс. граждан Российской Федерации, из них работают в нашей стране только 6 350 человек, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов. При этом он заверил, что «критического наплыва россиян сегодня нет».

«На сегодня наше министерство совместно с МВД, в том числе через пограничную службу КНБ, в ежедневном формате отслеживаем прибывающих в Казахстан и выбывающих. Если конкретно по России сказать, то на утро 30 марта в Казахстане находятся более 101 тысячи россиян, из них 6 350 человек – по причине работы. То есть 6 300 человек приехали с начала года на работу», - сообщил Биржанов.

Он отметил, что в 2021 году в Казахстан приехало 18 800 граждан Российской Федерации.

«То есть пока такого критического уровня, наплыва россиян на сегодня нет. По работе», - подчеркнул вице-министр.

Биржанов также высказал мнение, что, несмотря на страх отдать иностранным гражданам казахстанские рабочие места, есть в этом и положительные стороны, так как в Казахстан приезжают более высококвалифицированные специалисты, крупные IT-компании по инициативе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Тот же Indriver приехал в Казахстан, офис открывает – это импорт знаний, импорт компетенций. Почему мы этого боимся? Раньше наши казахстанцы (учились – В.) в рамках семинаров, приглашали коучей за большие деньги. Сейчас, если такие крупные компании придут к нам и научат наших казахстанцев работать, либо откроют здесь предприятия, это и дополнительные рабочие места, это и уплата налогов в бюджет. Надо искать и плюсы», - высказался вице-министр.