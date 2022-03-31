Дело в отношении топ-менеджеров Delta Bank передано в суд

Расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», которые обвиняются в хищении и выводе за границу более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро, завершено и дело передано в суд. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц», - проинформировали в АФМ.

В ведомстве отметили, что за весь период ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро.

«В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках», - сообщили в АФМ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

В начале марта прошлого года бывший банкир Нурлан Тлеубаев был признан судом виновным в хищениях и подделке документов и приговорен к девяти годам лишения свободы. Он был осужден вместе с группой предпринимателей и бывшим банкиром Жомартом Ертаевым по делу о хищениях из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki.

Нурлан Тлеубаев владел ликвидированными «Казинвестбанком» и Delta Bank, крупными зерновыми компаниями, входил в число богатейших бизнесменов страны. Он был арестован в конце 2019 года.