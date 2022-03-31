Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад»

Документ усиливает значимость коридора и предусматривает шаги по укреплению транзитного потенциала подписавших его государств
Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали четырехстороннюю декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад», в которой отмечена важность Транскаспийского коридора Восток-Запад и шаги по укреплению транзитного потенциала государств-участников декларации, сообщает информационный портал Новости-Грузия со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
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