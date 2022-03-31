Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад»

Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали четырехстороннюю декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад», в которой отмечена важность Транскаспийского коридора Восток-Запад и шаги по укреплению транзитного потенциала государств-участников декларации, сообщает информационный портал Новости-Грузия со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В декларации также говорится об интеграции «Транскаспийского коридора Восток-Запад» в международную транспортную систему и укреплении экономического сотрудничества сторон.

«В документе отмечена важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии конкурентоспособного транспорта между Европой и Азией, внимание было уделено и важности завершения строительных работ для улучшения пропускной способности железнодорожной линии, что послужит укреплению железнодорожной линии. В декларации также подчеркивается значительная потребность в инфраструктурных инвестициях для повышения качества транспортных операций по этому маршруту», — говорится в сообщении министерства.