Несколько десятков человек пришли в столице на митинг против поправок, позволяющих блокировать соцсети

В субботу в столице несколько десятков человек собрались на акцию протеста против поправок в законодательство, позволяющих блокировать соцсети и мессенджеры, передает корреспондент Власти.

Собравшиеся держат плакаты, требующие от сената не принимать поправки. Палата должна начать их рассмотрение в ближайшее время после того, как они были приняты мажилисом.

Одна из организаторов митинга Асем Ескабыл в своем выступлении отметила, что законопроектпринимается вовсе «не для защиты от кибербуллинга», как заявляют авторы поправок. «Я хочу донести до власти, до депутатов [Айдоса] Сырыма и [Динары] Закиевой (авторы поправок – В.), до Токаева, что народ должен решать сам», - отметила она.

Об этом же заявила и блогер Насима Корганбекова, выступая на акции.

«Сегодня на митинге мои дети, я их лучше научу фильтровать информацию и потреблять нормальный контент», - сказала она в своем выступлении.

Законопроект был одобрен мажилисом в первом чтении в сентябре и вызвал резкую критику гражданского общества Казахстана. Законопроект фактически дает возможность государству самостоятельно трактовать суть постов в социальных сетях и требовать от их владельцев удаления контента.

Ко второму чтению в документ были внесены изменения, но они не поменяли его сути.