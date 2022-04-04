МСХ Казахстана прорабатывает вопрос введения ограничений на экспорт зерна и муки

Казахстан прорабатывает вопрос введения ограничений на экспорт зерна и муки, сообщил в понедельник журналистам в кулуарах правительственного часа в мажилисе министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Сейчас прорабатывается вопрос введения ограничений и на экспорт зерна, и на экспорт муки. Мы сейчас прорабатываем», - сообщил Карашукеев.

Он отметил, что Минсельхоз держит на контроле ситуацию по введению Россией временного запрета на экспорт зерна и муки.

«Мы эту ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. Для внутреннего рынка у нас хватит для потребления. На экспорт еще останется, на уровне среднегодовых объемов», - считает министр.

Вместе с тем, отметил он, экспортеры пока не хотят продавать зерна на внутренний рынок и ждут, когда поднимутся цены.

«Мы же все видим, читаем новости, знаем, что цена в мире будет расти. Если возьмем биржевые цены, можно увидеть, что это все растет изо дня в день. Поэтому здесь есть некоторая несогласованность между переработчиками муки и производителями зерна, - высказал мнение Карашукеев. - Будет введено соответствующее ограничение (на экспорт – В.), и определенную часть они должны будут направить на внутренний рынок. (...) Со стороны “Продкорпорации” у нас есть резервы зерна 800 тысяч, поэтому мы готовы в крайнем случае, если будет дефицит, а это невозможно благодаря положительному балансу. Просто производители зерна ждут повышения цены и не хотят продавать мукомольщикам. С этим связан временный дисбаланс. Это не связано с тем, что нет пшеницы или зерна. Все устаканится, все будет хорошо».