Более 440 млрд тенге дополнительно выделят силовикам для повышения боевой готовности

На повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС в бюджете 2022 года дополнительно предусмотрят 441 млрд тенге. Из них 4,1 млрд тенге направят на устранение последствий январских событий, сообщила в четверг в ходе презентации поправок в проект республиканского бюджета в мажилисе вице-министр финансов Татьяна Савельева.

«Повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС. В рамках уточнения бюджета на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур дополнительно предусмотрено 441 млрд тенге. Данные расходы будут направлены на устранение последствий январских событий и выплату компенсаций на общую сумму 4,1 млрд тенге, на ремонт и восстановление пострадавшей техники, зданий, а также восстановление расходов на оказанную матпомощь. В настоящее время семьям погибших сотрудников уже выплачены необходимые пособия и компенсация. Кроме того, материальная и жилищная помощь оказывается регионами», - рассказала Савельева.

Вместе с тем, на дальнейшее укрепление силовых структур в уточненном проекте бюджета предусмотрено 437 млрд тенге, из которых 92 млрд тенге – на увеличение оплаты труда и численности силовых органов. В результате, отметила Савельева, оплата труда для сотрудников и военнослужащих специальных подразделений всех силовых органов в среднем увеличена от 20% до 40%. Также планируется увеличение численности спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны с оснащением специальными транспортными средствами.

«На пополнение материально-технической базы выделяется 91 млрд тенге. В том числе, на парк военно-транспортной авиации – 15,5 млрд тенге. На обеспечение жильем сотрудников силовых структур дополнительно предусмотрено 65 млрд тенге, реализацию инвестиционных проектов в рамках национального проекта “Безопасная страна” – 32 млрд, и строительство многопрофильных складов – 20 млрд тенге», - добавила вице-министр финансов.

Еще 253,6 млрд тенге будет направлено на «другие направления». Как подчеркнула Савельева, принятые меры «способствуют повышению уровня общественной безопасности, оперативному реагированию на кризисные ситуации и, в целом, повышению престижа силовых органов».

Стоит отметить, что на данное направление в бюджете 2022 года было заложено 1,660 млрд тенге, с учетом уточнения эта сумма составит 2, 102 млрд тенге.