Серик Шапкенов возглавил Атыраускую область

«Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича акимом Атырауской области, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - говорится в указе президента на Акорде.

Другим указом главы государства Махамбет Досмухамбетов освобожден от должности главы региона.

Серику Шапкенову 42 года. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет (экономист-математик). Трудовую деятельность начинал преподавателем Западно-Казахстанского государственного университета, работал в акимате области на должностях ведущего специалиста фонда охраны окружающей среды, главного специалиста управления финансов, возглавлял отдела департамента экономики и бюджетного планирования, был замдиректора департамента сельского хозяйства, замначальника управления экономики и бюджетного планирования, потом возглавлял это управление. Также занимал пост замакима ЗКО и первого замакима области, был госинспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области, вице-министром труда и социальной защиты населения. Министром труда и социальной защиты населения был назначен в январе 2021 года, переназначен – в январе этого года.