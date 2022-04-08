Ответственность за неосвоение средств заменят на ответственность за недостижение результатов – МНЭ

Правительство Казахстана разрабатывает законопроект по внедрению элементов блочного бюджета, который позволит администраторам самостоятельно перераспределять средства в рамках одной бюджетной программы. А в части национальных проектов предлагается заменить ответственность за неосвоение бюджетных средств на ответственность за недостижение результатов, сказал в пятницу в ходе круглого стола в сенате вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

«Правительству поручено разработать проект закона по внедрению элементов блочного бюджета, проработать подходы, которые направлены на решение основных задач, связанных с укреплением бюджетных программ, упрощением бюджетных процедур, с обеспечением гибкости в управлении бюджетными средствами, а также эффективности использования бюджетных средств», - рассказал Амрин.

В частности, предлагается стабилизировать лимиты и разделить их на четыре блока: расходы постоянного характера, расходы на реализацию мероприятий национальных проектов, расходы на формирование резервов и другие расходы. Кроме того, лимиты расходов планируется разделить на базовые и новые инициативы.

«Предлагается администраторам бюджетных программ в рамках нацпроектов самостоятельно перераспределять средства в рамках одной бюджетной программы, в том числе посредством Нацфонда, а также администраторам программ – доиспользовать неиспользованные средства по нацпроектам в следующем году. Такая практика у нас бывает, когда в конце года остаются денежные средства по различным причинам, поэтому предлагается дать возможность, чтобы деньги были использованы в следующем году», - объяснил вице-министр.

Планируется и изменить подходы по срокам формирования прогноза социально-экономического развития. Сейчас это делается в два этапа – до 15 апреля и до 1 августа. В Миннацэкономики считают целесообразным сдвинуть сроки и делать это один раз – до 1 июля.

«Дополнительно предлагается отменить ответственность за неосвоение бюджетных средств и заменить ее на ответственность за недостижение результата. У нас все национальные проекты привязаны к индикаторам, за каждым закреплено ответственное должностное лицо. Мы говорим о том, что если в рамках 3-5 лет средства выделяются, этот индикатор должен быть достигнут. Если не достигается, то в этом случае возникает ответственность. В части нацпроектов предлагается заменить ответственность за неосвоение на ответственность за недостижение результатов», - заключил Амрин.