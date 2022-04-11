Программа повышения доходов: увеличатся зарплаты более 1 млн работников бюджетной сферы и квазигосударственного сектора

«Ералы Тугжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что повышение зарплаты затронет более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигосударственного сектора. Также предусмотрено увеличение трудового дохода 2,8 млн работников крупного бизнеса, получающих государственную поддержку путем установления встречных обязательств бизнесу», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В планах правительства также создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, увеличения дохода от предпринимательской деятельности, а также новых производств в фармацевтике, биотехнологии, IT-технологии и нефтехимической отрасли.

Кроме того, предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В рамках проекта «Бақытты отбасы» 20 тысяч многодетных и воспитывающих детей с инвалидностью женщин будут охвачены мерами занятости, для трудоустройства молодежи будут реализованы проекты «Молодежная практика», «Первое рабочее место», также будут выдаваться гранты до 400 МРП.

Токаев «отметил исключительную важность повышения доходов населения» и поручил держать этот вопрос на особом контроле правительства.