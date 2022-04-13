При этом американская сторона разочарована решением Казахстана голосовать против исключения России из совета по правам человека ООН
США приветствуют поддержку Казахстаном территориальной целостности Украины

США приветствуют поддержку Казахстаном территориальной целостности Украины, а также его гуманитарную помощь Украине, оказываемую как гражданским обществом, так и государством. В то же время американская сторона разочарована решением Казахстана голосовать против исключения России из совета по правам человека ООН, рассказала во время брифинга заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея

«Соединенные штаты остаются приверженными принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана. Так же как и в отношении всего региона Центральной Азии. Мы решительно настроены работать с правительствами этих стран в рамках дипломатической площадки C5+1 для продвижения большего экономического процветания и стабильности, а также для решения трансграничных вызовов, таких как Covid-19 и изменение климата», − заявила заместитель госсекретаря в начале брифинга, подчеркнув, что такого рода поддержка − не пустые слова в условиях пренебрежительного отношения России к суверенитету Казахстана.

Замгоссекретаря также рассказала, что за прошедшие два дня в Казахстане она провела ряд встреч с гражданским обществом и представителями государства. Во время них обсуждались вопросы защиты прав человека, свободы выражения, прав людей с инвалидностью и ЛГБТ-сообщества, защиты независимой прессы, а также проблемы этнических казахов-беженцев из Синьцзяна.

Большое внимание уделялось обсуждению январских событий. В частности, были затронуты вопросы незаконных задержаний, пыток и справедливости расследований. Американская сторона призвала власти Казахстана активно взаимодействовать с гражданским обществом на всех этапах анализа и расследования, в том числе вовлекать их в процесс восстановления Алматы.

Зея подчеркнула, что Казахстану нужно незамедлительно решать проблемы социально-экономической фрустрации населения, чтобы подтвердить реальность демократических и экономических реформ, объявленных президентом Касым-Жомартом Токаевым в марте.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Редактор интернет-журнала Vласть

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