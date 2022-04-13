США приветствуют поддержку Казахстаном территориальной целостности Украины, а также его гуманитарную помощь Украине, оказываемую как гражданским обществом, так и государством. В то же время американская сторона разочарована решением Казахстана голосовать против исключения России из совета по правам человека ООН, рассказала во время брифинга заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея

«Соединенные штаты остаются приверженными принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана. Так же как и в отношении всего региона Центральной Азии. Мы решительно настроены работать с правительствами этих стран в рамках дипломатической площадки C5+1 для продвижения большего экономического процветания и стабильности, а также для решения трансграничных вызовов, таких как Covid-19 и изменение климата», − заявила заместитель госсекретаря в начале брифинга, подчеркнув, что такого рода поддержка − не пустые слова в условиях пренебрежительного отношения России к суверенитету Казахстана.

Замгоссекретаря также рассказала, что за прошедшие два дня в Казахстане она провела ряд встреч с гражданским обществом и представителями государства. Во время них обсуждались вопросы защиты прав человека, свободы выражения, прав людей с инвалидностью и ЛГБТ-сообщества, защиты независимой прессы, а также проблемы этнических казахов-беженцев из Синьцзяна.

Большое внимание уделялось обсуждению январских событий. В частности, были затронуты вопросы незаконных задержаний, пыток и справедливости расследований. Американская сторона призвала власти Казахстана активно взаимодействовать с гражданским обществом на всех этапах анализа и расследования, в том числе вовлекать их в процесс восстановления Алматы.

Зея подчеркнула, что Казахстану нужно незамедлительно решать проблемы социально-экономической фрустрации населения, чтобы подтвердить реальность демократических и экономических реформ, объявленных президентом Касым-Жомартом Токаевым в марте.