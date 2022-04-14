Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана

Им стал Руслан Желдибай
Распоряжением главы государства Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем президента Казахстана, сообщает Акорда.
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