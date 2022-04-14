Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Университет Уорик (Великобритания). Работал редактором на телеканале «Казахстан», продюсером на телеканале «Алматы», был руководителем управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях комитета информации и коммуникаций, заместителем председателя комитета информации министерства информации и общественного развития, заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента. С февраля этого года являлся заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.

Напомним, Берик Уали был освобожден от должность пресс-секретаря президента 29 марта. Он возглавил агентство «Хабар».