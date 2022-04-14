Застройщик пересмотрит проект жилого комплекса в районе старого автопарка в Алматы – акимат

Строительная компания BI Group полностью перерабатывает проект застройки в районе автопарка №2 в Алматы – выше улицы Сатпаева, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

Решение принято «с учетом пожеланий жителей», сказал он на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы в четверг.

В новом проекте застройки появится школа, небольшая поликлиники, детский сад, также предусмотрена рекреационная зона, сообщил в свою очередь заместитель акима Мухит Азирбаев.

Он также проинформировал, что акимат работает над пробивкой улицы Тургут Озала – от Сатпаева до Жандосова, сейчас она тупиковая.

Жители соседних с будущим комплексов дома неоднократно критиковали проект, требуя ограничить площадь застройки и создать здесь парковую зону.