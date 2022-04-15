Новые правила ограничивают работу журналистов в парламенте, заявили в профильных организациях

Союз журналистов Казахстана и международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» обратились к спикерам парламента и министру информации и общественного развития с открытым письмом, в котором призвали отменить новые правила для журналистов, ограничивающие их работу.

Как отмечается в письме, депутаты мажилиса и сената посчитали, что «будет очень культурно», если журналисты не смогут показывать обществу, как народные избранники ведут себя во время заседаний – теперь съемка в зале заседаний возможна лишь в течение 10 минут; брать интервью индивидуально – отныне только все вместе за красной лентой с единственным микрофоном; бегать за депутатами, караулить их у лифтов и в буфетах, чтобы получить необходимую информацию.

Кроме этого, отмечается в письме, пресс-центр переместили в подвал, где не ловит мобильная связь и не хватает рабочих мест.

Союз журналистов Казахстана и международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» напомнили депутатам послание Касым-Жомата Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», в котором он заявлял: «Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы».

«Считаем, что введение данных правил является проявлением неуважения к СМИ как общественному институту, на который возложены важнейшие социальные функции, и к журналистам как его работникам. Просим отменить их как ограничивающие право общества на получение достоверной информации и препятствующие укреплению доверия власти и общества», - говорится в открытом письме.